تراند الفن: معلومات عن أزمة حمو بيكا مع “السيارة الذهب”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 12:09 مساءً - كتبت- منال الجيوشي:

تحفظت إدارة مرور الإسكندرية، مساء الأربعاء 28 يوليو، على سيارة مطرب المهرجانات حمو بيكا، وتم إرسالها إلى “الحضانة”، وهو المكان المخصص للتحفظ على السيارات.

وفي السطور التالية، نرصد تفاصيل الأزمة..

البداية

بدأت القصة حينما أعلن مغني المهرجانات حمو بيكا، الشهر الماضي، طلاء سيارته بذهب عيار 24، وأثار الأمر جدلا كبيرا وقتها.

خناقة الساحل

ومنذ أيام وقعت مشاجرة بين مطرب المهرجانات حمو بيكا، ومجموعة من الشباب، في “مارينا 5” بالساحل الشمالي، وبدأت الواقعة باصطدام سيارة بيكا بأخرى، ليحدث الشجار وتبادل الألفاظ الخارجة بينه ورفاقه مع أصحاب السيارة الأخرى، وسط محاولات من المارة لفض الاشتباك.

حمو يكشف عن بيع سيارته

في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” على شاشة (إم بي سي مصر)، قال حمو بيكا إنه لم يكن متواجدا مثل ما يدعي البعض في المشاجرة، مضيفًا: “أنا كنت نايم في بيتنا ومكنتش اعرف عن الموضوع أي شيء عربيتي كانت مع السواق وهو كان برة”.

وأضاف: “في الخناقة دي أما مكنتش موجود؛ أنا واخد شاليه في مارينا 3 شهور وكل ما يشوفوا العربية مش عايزين يدخلوه بسبب الحادثة الأولى”، مضيفًا: “في الحادثة الأولى بردو أنا مكنتش بتخانق؛ أنا نزلت أسلك قالك حمو بيكا بيتعارك اتسحب علينا شوم الناس أول ما يشوفوني بيطلعوا التليفونات ويصوروا”.

وواصل: “أنا بعت العربية النهاردة منعًا للمشاكل وعشان أخلص منها؛ وخدت من الناس اللي عملت الحادثة 75 ألف وحطيت عليهم فلوس وطلعتها لله أنا حطيت فلوس وطلعوا لصاحب نصيبهم”.

كلبشة السيارة

رصدت قوة تابعة لإدارة مرور الإسكندرية وقوف إحدى السيارات في منطقة ممنوعة بشارع فؤاد الرئيسي وسط المدينة، وعلى الفور جرى كلبشتها.

الرخصة “مش موجودة”

وفي وقت لاحق حضر حمو بيكا، فطلب منه الضابط رخصة تسيير السيارة، فأخبره أنها ليست موجودة، وأوضح له الضابط أنه ارتكب مخالفة الوقوف في الممنوع بمكان غير مخصص للانتظار، وكذلك قيادة سيارة دون ترخيص، فضلًا عن “تفييم” الزجاج وتغيير معالم السيارة.

بعرض الواقعة على اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، وجه اللواء أمجد أنور، مدير إدارة المرور، بالتحفظ على السيارة وإيداعها بمكان التحفظ على السيارات المخالفة “الحضانة” وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.