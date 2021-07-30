تراند الفن: بالصور.. مرسيدس تطلق نسخة مصفحة من الفئة S الفارهة (أسعار ومواصفات)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 12:09 مساءً - شتوتجارت – (د ب أ): أطلقت شركة مرسيدس الألمانية عملاق صناعة السيارات الفارهة نسخة مصفحة من سيارة الفئة S الفارهة بسعر يبدأ من حوالي 547 ألف و400 يورو أى مايعادل 10,400,600 جنيه تقريبًا. وأوضحت الشركة الألمانية، أن النسخة المصفحة S 680 Guard تلبي متطلبات مواصفة الحماية VPAM VR10؛ حيث تتحمل الهجمات بالقنابل اليدوية وقذائف بنادق القنص وكذلك الهجمات بالمتفجرات. وتتمتع النسخة المصفحة بهيكل أساسي مبتكر مصنوع من الفولاذ المدرع المتداخل والألياف الخاصة أسفل هيكلها المصنوع من الألومنيوم، مع نوافذ سميكة. وتعتمد النسخة المصفحة على سواعد محرك V12 بقوة 450 كيلووات/ 612 حصان ويطور عزم الدوران الأقصى 830 نيوتن متر، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 210 كلم/س. وتتمتع السيارة بجميع تجهيزات الراحة المعهودة على السيارة الفاخرة بالإضافة إلى نظام الإضاءة المطور، ونظام إطفاء الحريق ومساعد الإغلاق الكهربائي للأبواب الثقيلة المدرعة.

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