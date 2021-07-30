تراند الفن: الأمن العام يلاحق تجار المخدرات والأسلحة النارية في القليوبية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 12:09 مساءً - كتب- علاء عمران: وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مُكبرة لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين. وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائd بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية. وأسفرت جهود الحملات التي استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز عن ضبط 9 قضايا مخدرات.. ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة 10 متهمين “لعدد 4 منهم معلومات جنائية”. كما تم ضبط 4 أسلحة نارية عبارة عن (بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، فرد خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة )، وضبط 2 قطعة سلاح أبيض، وضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وضبط 1 مراقب هارب، وتنفيذ 7165 حكما قضائيا متنوعا. جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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