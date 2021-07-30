تراند الفن: بالفيديو .. “17 تصديًا”.. ملخص تألق كريم هنداوي أمام السويد

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 12:09 مساءً - كتب- سيد عمر:

قاد الحارس كريم هنداوي منتخب مصر لكرة اليد لحجز بطاقة العبور إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020 بإسقاط السويد بنتيجة 27-22 في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية صباح اليوم الجمعة.

وساهم كريم هنداوي في فوز مصر على السويد، حيث تألق بشكل لافت في المباراة وكان بمثابة حائط الصد المنيع بعد تصديه لـ17 تسديدة من أصل 38 تسديدة على المرمى المصري، بنسبة نجاح 45%.

وقال هنداوي في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: “تألقي أمام السويد فضل ونعمة من عند ربنا، الحمد لله على المكسب، المشوار لا يزال طويلا”.

وأضاف: “إن شاء الله نعمل حاجة كويسة، كل اللاعيبة رجالة ونتمنى نستمر على كده والنتيجة دي بتاعة ربنا، دعواتكم معانا”.

شاهد تصدي مذهل من كريم هنداوي من هنا

شاهد ملخص تألق هنداوي أمام الزحف السويدي من هنا