تراند الفن: الداخلية: تحصيل 9 آلاف غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامات خلال يوم

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 12:09 مساءً - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحرير محاضر لـ 9589 شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 9546 أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 43 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 794 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 210 قضايا في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 1373 شيشة.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس “كورونا” والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.