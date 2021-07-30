تراند الفن: بالصور| حمادة هلال يغني “الناس الحلوة” في حفل زفاف دعاء صلاح

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 12:09 مساءً - كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة إيناس عز الدين، فيديو من حفل زفاف المذيعة دعاء صلاح. والذي أقيم أمس الخميس 29 يوليو.

وظهرت إيناس في الفيديو الذي نشرته على انستجرام، إلى جوار الفنان حمادة هلال الذي قدم في الفرح أغنية “الناس الحلوة”، وسط تفاعل ورقص من العروس.

وعلقت إيناس “قمر.. ربنا يسعدكم”، كما وجهت التحية لحمادة هلال ووصفته بالنجم الغالي.

واحتفلت المذيعة دعاء صلاح مقدمة برنامج دودي شو، على قناة النهار، بزفافها في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الحفل عدد قليل من نجوم الفن والإعلام وأصدقاء العروس ومن بينهم الفنانة إيناس عز الدين.

واقتصر الحفل على المقربين من العروسين وأسرتيهما، إذ لم تعلن دعاء عن تفاصيل أو موعد الزفاف، قبل إقامته.

واشتهرت دعاء صلاح بتقديم برامج عن الموضة والجمال واستضافة نجوم الفن.