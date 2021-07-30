تراند الفن: “رقما قياسيا جديدا”.. الأوقاف: 140 مليون جنيه حصيلة بيع صكوك الأضاحي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 12:09 مساءً - كتب – محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، تحقيق رقما قياسيا جديدا في مشروع صكوك الأضاحي، إذ تجاوزت المبيعات 140 مليون جنيه.

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أنه سيتم الإعلان النهائي عن حصيلة مشروع الصكوك نهاية الأسبوع المقبل.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المشروع هذا العام حقق نقلة نوعية، ونشكر الله (عز وجل) على أن وفقنا لذلك، وأعرب عن شكره لجميع الشركاء الذين ساهموا في نجاح هذا المشروع المجتمعي التكافلي والمشرفين والقائمين عليه، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى الاحترافي المتميز.

وخص وزير الأوقاف، بالشكر أهل الفضل الذين ساهموا وسارعوا وكانوا حريصين على الإسهام في هذا الخير من خلال صك الأضحية، مشددًا على عدم تصوير أي من المستحقين أثناء التوزيع مراعاةً واحترامًا وتقديرًا للمشاعر الإنسانية.

وأعلنت وزارة الأوقاف، توزيع 16 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، الجمعة، بواقع 4 طن لمحافظات (القاهرة– الدقهلية– بني سويف- المنوفية)، للأسبوع الثاني من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت الأوقاف أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه(136) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان – شمال سيناء – الأقصر – جنوب سيناء – السويس).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمهاـ التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله عز وجل في أن اختصنا بخدمتهم.

وأكدت عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم.