تراند الفن: لماذا يعتبر تناول نوع واحد من الطعام لإنقاص الوزن فكرة سيئة؟

كتبت- هند خليفة

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فإننا نجرب كل ما هو متاح لنا، من إجراءات التمرين المكثفة إلى خطط النظام الغذائي التقييدية، ويذهب الكثير لجعل فقدان الوزن حقيقة واقعة، وحتى نلاحظ النتائج وما لم نلحظها ، نستمر في البحث عن العديد من الاختراقات والبدائل لتحقيق ذلك.

ويعد اتباع نظام غذائي أحادي أيضًا أسلوب لفقدان الوزن يجربه الكثير، فيقال إن له فوائد معينة ولكنها لا تخلو من العيوب، وغالبًا ما يتم سردها من قبل أخصائيي التغذية وخبراء اللياقة البدنية، ولكن ما الذي يعنيه حقًا الاعتماد على عنصر غذائي واحد فقط؟ هل هذا ممكن وهل يمكنه حتى ضمان السلامة وتقديم النتائج؟ إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول خطة النظام الغذائي هذا، وفقًا لموقع timesofindia.

ما هو النظام الغذائي أحادي الاتجاه أو النظام الغذائي الأحادي؟

النظام الغذائي الأحادي أو النظام الغذائي أحادي الاتجاه هو نوع من النظام الغذائي حيث يستهلك الشخص عنصرًا غذائيًا واحدًا أو مجموعة غذائية واحدة فقط لعدة أيام أو أسابيع ، وفقًا لما أوصى به أخصائي التغذية.

احتل هذا الاتجاه الخاص بفقدان الوزن عناوين الصحف في عام 2016 عندما كتب الممثل الكوميدي والساحر بن جيليت كتابًا يتحدث عن رحلته في إنقاص الوزن، حيث فقد حوالي 100 رطل من خلال تناول أي شيء سوى البطاطس لمدة أسبوعين.

أدى ذلك إلى ظهور أشكال أخرى من النظام الغذائي الأحادي مثل حمية الحليب، والنظام الغذائي بالفواكه، والنظام الغذائي آكلي اللحوم، ونظام البيض.

-هل يساعد في إنقاص الوزن؟

يمكن أن تثبت الأنظمة الغذائية الأحادية فعاليتها بالنسبة للبعض، ولكن كل هذا يتوقف على نوع الطعام الذي تختار تناوله.

إن تناول طعام واحد فقط لا يعني أنه يمكنك التهام أي شيء تحبه وبأي كمية، فكل شيء يجب القيام به بترتيب مقيد، على سبيل المثال، إذا اخترت طعامًا نباتيًا منخفض السعرات الحرارية، فمن المحتمل أن تفقد بعض الوزن، ومع ذلك، إذا كنت تتناول أطعمة عالية السعرات الحرارية مثل الشوكولاتة، فمن المحتمل أن يزداد وزنك.

بالنسبة للنظام الغذائي الأحادي، فإن بعض الأطعمة الشائعة التي يمكنك اختيار تناولها هي البطاطس والتفاح والحليب والكمثرى والبيض والموز والشوكولاته وبعض المجموعات الغذائية التي تتكون من اللحوم والخضروات والبقوليات والفواكه التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي الأحادي. .

-هل تناول غذاء واحد فقط لفقدان الوزن صحي وآمن؟

الأنظمة الغذائية الأحادية مقيدة للغاية وتمنع معظم الأطعمة الصحية، إنه بسيط وسهل المتابعة، نظرًا لعدم وجود العديد من الإرشادات التي يجب اتباعها مثل الحميات الغذائية الأخرى، ويمكن أن يثبت أيضًا أنه أمر رائع بالنسبة لأهداف إنقاص الوزن على المدى القصير لأنه يقلل من معظم الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية في هذه العملية.

ومن المهم أيضًا ملاحظة أنه إلى جانب الإقلال من الأطعمة عالية السعرات الحرارية، فإنه يحرمك أيضًا من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية والصحية للغاية، وهذا هو السبب في أنها غير مستدامة.

-لماذا تناول طعام واحد فقط لإنقاص الوزن فكرة سيئة؟

على الرغم من أن النظام الغذائي الأحادي قد يزيد من فرصك في فقدان الوزن، إلا أنه قد يؤدي أيضًا إلى نقص العناصر الغذائية الضرورية، فيجعلك الحد من أنواع مختلفة من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الصحية أكثر عرضة لضعف الجهاز المناعي.

كما يشجعك أيضًا على اللجوء إلى عادات الأكل غير الصحية، بينما يشدد النظام الغذائي الأحادي على تناول طعام واحد، إلا أنه لا يشجع على أي نشاط بدني، بمرور الوقت، فإنه يبني علاقة غير صحية مع طعامك مما يسبب ضررًا أكثر من أي فائدة.

ومع ذلك، فإن الأنظمة الغذائية الأحادية، على الرغم من أنها قد تبدو فعالة في إنقاص الوزن، إلا أنها ببساطة غير مستدامة ومقيدة للغاية، قد لا يكون عمليًا وسهل المتابعة.