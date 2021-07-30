نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم على المنظفات بأفضل الأسعار في هايبر بنده hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم تتضمن المنظفات ومستلزمات النظافة بشكلٍ أساسي لما لهما من أهمية في تنظيف المنزل وتطهيره وتعقيمه جيدًا، ويوجد منظفات لكل ركن من أركان المنزل بدايةً من الأرضيات، الأسطح، السجاد، وأيضًا منظفات مزيلة للبقع والدهون، فكل ذلك يُساعدنا في تعقيم المنزل والتخلص من الجراثيم، مما يسهم في الوقاية من الأمراض، لذلك بادروا بتصفح عروض بنده قبل انتهاء العرض يوم 3 أغسطس في هايبر بنده hyper panda.

عروض بنده اليوم

خصومات هائلة ليس لها مثيل تقدمها بنده على جميع المنظفات المعروضة في فروع هايبر بنده السعودية، ومنها سائل غسيل الصحون المستخدم لتنظيف الصحون بسهولة مهما كانت الدهون الموجودة بها، ويقوم سائل غسيل الصحون بمهمة تلميع الصحون أيضًا، يوجد أيضا مطهر ومعقم ومضاد للجراثيم، بالإضافة إلى معقم اليدين الذي ينظف اليدين بفاعلية، يزيل كافة الجراثيم منها، كما يقي من انتقال الأمراض إليها.

عبوة سائل غسيل الصحون من بنده حجم 1 لتر بسعر 8.95 ريال سعودي بدلًا من 12.25 ريال سعودي، وعند شراؤك لعبوتين تحصل عليهم بسعر 13.95 ريال سعودي بدلًا من 24.50 ريال سعودي.

عرض 1+1 معقم لليدين من بنده، حجم العبوة الواحدة 50 مل، بسعر 11.95 ريال سعودي بدلًا من 23.90 ريال سعودي.

تخفيضات هايبر بنده على مستلزمات التنظيف

لا تقتصر عروض بندة على المنظفات فقط بل يُمكنكم الأن شراء مستلزمات التنظيف أيضًا بأرخص الأسعار من بنده السعودية، فيُقدم عروض مغرية على ممسحة الأرضيات التي تنظف الأرضيات وتزيل كافة الأتربة منها، كما يوجد طقم التنظيف من فيليدا الذي يشمل الأدوات التي نحتاجها لتنظيف المنزل، ولمحبي البخور المميز برائحته الرائعة الذي تنتشر في جميع الغرف الموجودة بالمنزل يُمكنكم شراء البخور الذكي من بنده بأفضل سعر.

طقم التنظيف من فيليدا بسعر 159.95 ريال سعودي بدلًا من 239.95 ريال سعودي.

البخور الذكي من أي عود، مكون من 4 قطع، بسعر 24.95 ريال سعودي.

عروض بنده السعودية

نستكمل في تخفيضات هايبر بنده على المنظفات، ونجد البخاخ المنظف متعدد الاستخدامات من جف وأيضًا ديتول، ويتميز بسهولة استخدامه في التنظيف، وهناك مزيل البقع والدهون من فلاش، الذي ينظف تلك البقع العنيدة ويتخلص من الدهون، وننتقل إلى منعم الأقمشة المستخدم أثناء غسل الملابس، وهو متاح في بنده من ماركات عديدة مثل داوني، كمفرت، وهناك أنواع منه مخصصة للعباية مثل منعم الأقمشة للعبايات من كمفرت، وكذلك يوجد شامبو لغسيل العباية السوداء للحفاظ على لونها الأسود.

منعم الأقمشة من داوني، عبوة حجم 3 لتر، بسعر 16.95 ريال سعودي.

شامبو غسيل للعباية السوداء وأيضًا برسيل برائحة الورد، بسعر 16.95 ريال سعودي بدلًا من 24.95 ريال سعودي.

قسط سلفتك بدون تحويل راتب بأقل هامش ربح وبإيداع نقدى فورى