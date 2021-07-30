تراند الفن: مباشر أولمبياد طوكيو.. مصر 13-9 السويد

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 10:10 صباحاً - أدمن ‏13 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 9 زيارة

متابعة- عمر قورة: زوار مصراوي الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة المنتخب المصري لكرة اليد أمام السويد في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية لأولمبياد طوكيو 2020. ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة الثانية بأربع نقاط بعد تحقيق انتصارين مقابل تلقي هزيمة، بينما يأتي منتخب السويد في المركز الثاني بالعلامة الكاملة (ست نقاط). ويتبقى لكل فريق من الفرق الستة في المجموعة مباراتين، حيث يصعد للدور ربع النهائي المنتخبات صاحبة المراكز الأربعة الأولى بجدول الترتيب فى نهاية مباريات المجموعة. وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..

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