تراند الفن: 7 أطعمة تهدئ آلام الأعصاب.. وأخرى يجب تجنبها

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 10:10 صباحاً - أدمن ‏48 دقيقة مضت لايف ستايل 12 زيارة

كتبت-شيماء مرسي

من المعروف أن نمط الحياة الصحي يرتبط عادةً بحياة أطول، ونوعية حياة أفضل، ولا يقتصر اختيار الأطعمة الصحية على تقليل بعض الوزن غير الضروري من الخصر، ولكن يمكن لنظام غذائي أفضل أن يساعد في تهدئة آلام الأعصاب، كما جاء في موقع “paininjuryrelief”.

الأطعمة التي تحارب آلام الأعصاب؟

عندما يلعب الالتهاب المزمن دورًا في زيادة آلام الأعصاب، فإنه يساعد في التركيز على الأطعمة التي تمد الجسم بالعناصر الغذائية التي تساعد في تخفيف الالتهاب.

وتعتبر مادة البوليفينول، وهي مركبات نباتية خاصة تعمل كفئة من مضادات الأكسدة القوية بشكل خاص كمضادات للالتهابات، أمرًا جيدًا يجب البحث عنه في نظامك الغذائي، وتشمل المصادر الشائعة والمفيدة للبوليفينول ما يلي:

التوت.

الفواكه الموسمية.

الخضروات الورقية الداكنة.

البقوليات بأنواعها.

المكسرات.

سمك السالمون.

السردين.

سمك الأسقمري البحري.

الأطعمة التي يجب تجنبها لتهدئة آلام الأعصاب:

– تشكل بعض الأطعمة خطر زيادة الالتهاب والتسبب في آلام الأعصاب، بما في ذلك الأحماض الدهنية الزائدة من أوميجا 3 والدهون المتحولة ونترات الصوديوم، بينما يزيد البعض الآخر بشكل مباشر من خطر تفاقم أو التسبب في اعتلال الأعصاب، بما في ذلك الكحول والمحليات الصناعية والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر في الدم.

– الحد من زيوت الذرة والبذور والدهون غير المشبعة، وتشمل هذه الزيوت زيت بذور عباد الشمس وزيت بذور العنب وزيت الكانولا والسمن ومعظم الزيوت النباتية.

– تجنب معظم اللحوم المصنعة، وذلك بفضل احتوائها على النتريت، وحتى اللحوم المعالجة الخالية من النتريت تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم بشكل ملحوظ.

– المحليات الصناعية، مثل المحليات الخالية من السعرات الحرارية مثل الأسبارتام قد تزيد من آلام الأعصاب.

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