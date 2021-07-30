تراند الفن: ملك حمزة تودع منافسات جمباز الترامبولين بأداء مشرف

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏38 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 13 زيارة

كتب- عمر قورة: ودعت اللاعبة المصرية ملك حمزة منافسات جمباز الترامبولين في بطولة أولمبياد طوكيو 2020 بعد أداء مُشرف في المرحلة التأهيلية للنهائي. واحتلت ملك المركز التاسع ضمن 16 متنافسة برصيد 94.720 نقطة، مبتعدة بفارق 5.13 نقطة عن المكسيكية لوزا دافني نافارو صاحبة المركز الثامن. وحصدت ملك 45.225 نقطة في الجولة الأولى و49.495 نقطة في الجولة الثانية. وتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى النهائي للمنافسة على الميداليات. وظلت اللاعبة المصرية على قائمة الاحتياط في النهائي.

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