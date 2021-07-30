تراند الفن: يريدون معرفة كل شيء.. احذر 7 علامات تدل على أن لديك أصدقاء مزيفين

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏45 دقيقة مضت لايف ستايل 10 زيارة

كتب – سيد متولي

يمكن أن تكون الحياة رحلة مثيرة إذا كان لدينا أصدقاء إلى جانبنا، هم ببساطة نعمة في الحياة، لدينا جميعًا مجموعات مختلفة من الأصدقاء وبعضنا نطلق عليه أفضل الأصدقاء، وبعض الأصدقاء الذين يقدمون المشورة، والبعض الآخر مجرد رفقاء فقط، ومع ذلك، هناك نوع واحد من الأصدقاء يجب أن نبتعد عنه، الأصدقاء المزيفون.

هذه الأنواع من الأصدقاء ستكون حلوة مثل السكر ولكن لمصلحتها فقط، من الأفضل الابتعاد عن هؤلاء الأشخاص بأي ثمن، ومن ثم، إليك بعض العلامات لتحديد ما إذا كان لديك أصدقاء مزيفون، وفقا لموقع timesofindia.

المكالمات عن قصد فقط

عندما ترى اسمهم وهو يومض على شاشة هاتفك، فإنهم سيطلبونك عن قصد لطلب شئ فقط وليس الاطمئنان عليك، قد تكون هذه هي مكالمتهم الأولى بعد حفلة عيد ميلادك، ويبدو أنه لا يتم تذكرك إلا عندما يكون هناك خدمة تطلبها.

لا يحترمونك

إغاظتهم اللطيفة، والتجاوزات المرحة، تجعلك تشعر بعدم الارتياح، هذا لا يعني أنه من الأسهل التعايش معهم.

لا يأخذون بنصيحتك

نريد صديقًا يمكننا التنفيس عنه، ومع ذلك، في بعض الأحيان نلتقي بشخص يتصل فقط ليخبرنا عن نهاياته الحزينة، سيطلبون دائمًا نصيحتك ويفعلون العكس، وستستمر الأمور هكذا.

يريدون معرفة كل شيء

بعض الناس سيصادقونك لمجرد ثرثرة عنك، إنهم يريدون تفاصيل جديدة عن حياة شخص ما، سواء كنت أنت أو أي شخص تعرفه، سوف يضغطون عليك باستمرار لإخبارهم بكل ركن من أركان حياتك.

لا يعتذرون

سوف يظهرون نوبة غضب أو حتى يؤسسوا دراما كاملة لمجرد أنك تحدث معهم بشأن سلوكهم المؤذي، الأصدقاء الحقيقيون يعرفونك ونقطة ضعفك؛ ومع ذلك، يمكن للأصدقاء المزيفين استهداف ذلك عن قصد ومن ثم الدفاع عن سلوكهم، يمكنهم حتى التوقف عن التحدث إليك لتجعلك تشعر بالذنب بشأن الخطأ الذي ارتكبته.

لن تجدهم وقت الشدة

لم يكونوا موجودين في حاجتك، عندما تريد أن يساعدك شخص ما في التغيير أو التجديد، يتم إغلاق هاتفه أولاً، لا يمكنك الوصول إليهم أبدًا عندما تكون في أمس الحاجة إلى مساعدتهم.

لا يضحوا من أجلك

الأصدقاء المزيفون دبلوماسيون للغاية وسيسمحون لك بالسير في النار بمفردك بينما يحدقون في قدميك المحترقة، هم أنانيون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.