تراند الفن: 8 أغسطس.. “نتفليكس” تكشف عن فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي “VIVO”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 09:09 صباحاً - كتبت- منى الموجي:

أعلنت شبكة نتفليكس، عن استعدادها لإطلاق فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي “VIVO”، في 8 أغسطس المُقبل.

Vivo ، مغامرة موسيقية متحركة تضم أغاني جديدة من لين مانويل ميراندا، مؤلف Hamilton و In the Heights الحائز على جائزة توني وجرامي وبوليتزر.

يتبع Vivo حيوان “الكنكاج” الفريد من نوعه المعروف في الغابات المطيرة باسم “دبّ العسل” (يؤدّي صوته “ميراندا”)، والذي يقضي أيامه في عزف الموسيقى للجماهير في ساحة نابضة بالحياة مع مالكه المحبوب Andrés (يؤدّي صوته “خوان دي ماركوس” من فرقة Buena Vista Social Club الموسيقية.

على الرغم من أن Vivo و Andrés لا يتحدثان نفس اللغة، ولكنهما يشكلان ثنائيا رائعا بحبهم المشترك للموسيقى. ولكن تحدث المأساة بعد فترة قصيرة من تلقي Andrés رسالة من Marta (تؤدّي دورها أسطورة البوب اللاتينية “غلوريا إستيفان” الحائزة على جائزة جرامي ثلاث مرات)، تدعو فيها شريكها القديم إلى حفل وداعها على أمل لم شملهما من جديد، ويتولّى “Vivo” مهمة إيصال الرسالة التي لم يستطِع “Andrés” إيصالها، وهي رسالة حب إلى Marta ، كتبها منذ زمن بعيد، على صيغة أغنية.

الفيلم من إخراج المرشح لجائزة الأوسكار كيرك دي ميكو، وشارك في الإخراج براندون جيفوردز، وكتابة كيارا أليغريا خودس، وإنتاج ليزا ستيوارت.