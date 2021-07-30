تراند الفن: أمريكا تهزم قطر بصعوبة وتتأهل إلى نهائي الكونكاكاف

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 10 دقائق مضت رياضة عربية وعالمية 9 زيارة
د ب أ:
تأهل المنتخب الأمريكي لكرة القدم إلى نهائي بطولة الكأس الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) المقامة بالولايات المتحدة، بعدما حقق انتصارا صعبا أمام نظيره القطري وتغلب عليه 1 / صفر صباح الجمعة في الدور قبل النهائي.
وأهدر حسن الهيدوس فرصة التسجيل للمنتخب القطري من ضربة جزاء في الدقيقة 61، ثم حسم المنتخب الأمريكي المواجهة وبطاقة التأهل بهدف وحيد سجله جياسي زاردس قبل أربع دقائق فقط من نهاية المباراة.
ويلتقي المنتخب الأمريكي في المباراة النهائية، الفائز في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي بين منتخبي المكسيك وكندا.
وشارك منتخب قطر في الكأس الذهبية في إطار شراكة استراتيجية بين الاتحاد القطري لكرة القدم واتحاد الكونكاكاف.
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