تراند الفن: بالفيديو| نجوى كرم تطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة “مغرومة 2”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏ساعتين مضت أخبار الفن والفنانين 12 زيارة

كتبت- منى الموجي: طرحت المطربة اللبنانية نجوى كرم، فيديو كليب أغنيتها الجديدة “مغرومة 2″، عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”. الأغنية كلمات وألحان نبيل الخوري، توزيع الموسيقى لـ داني الحلو، شاركها الفيديو كليب الفنان معتصم النهار. وروجت نجوى للفيديو كليب عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، وكتبت “من كل قلبي بقدملكن كليب أغنيتي الجديدة (مغرومة 2)، بتمنّى ينال إعجابكن، بحبكن كتير، كلمات وألحان: نبيل خوري، توزيع واستوديو: داني الحلو، ميكس وماستيرينج: موريس طويلة شكر خاص: أنطوان الشعك وجورج مارديروسيان، إخراج: حسن غدّار”.



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