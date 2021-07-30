نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وتخفيضات هايبر بنده hyper panda وخصومات حصرية حتى 70% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده وتخفيضات هايبر بنده hyper panda مستمرة ومتجددة أسبوعيًا على السلع الغذائية، وكل ما يحتاجه المنزل من أجهزة كهربائية وأدوات منزلية وملابس، حيث يهتم هايبر بنده panda بجميع فروعه المنتشرة بالمملكة العربية السعودية بحاجات المستهلكين من المنتجات، فيقدم تخفيضات وخصومات كبيرة تصل حتى 70% في الفترة ما بين الأربعاء 28 يوليو 2021 وحتى الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2021، ويمكنكم تصفح نشرة العروض الأسبوعية من على موقع بنده الرسمي وطلب جميع منتجات بنده أون لاين، حيث توفر شركة بنده للبيع بالتجزئة خدمات شحن وتوصيل لأي مكان بالسعودية.

عروض بنده

تخفيضات بنده مستمرة على اللحوم ومنتجاتها لما لها من أهمية كبرى للأسرة ولا غنى عنها في كل بيت طوال أيام السنة، عروض وفيرة من بنده على اللحوم تناسب جميع الأذواق مثل: لحم الرستو، والنقانق، وفخذ الخروف بأقل الأسعار من بنده هايبر ماركت، وإليكم أفضل العروض والتخفيضات:

رستو بقرى برازيلي سعر الكيلو 36.95 ريال سعودي.

كفتة بقري أسترالي سعر الكيلو 34.95 ريال سعودي.

نقانق بقرى استرالي سعر الكيلو 34.95 ريال سعودي.

فخذ خروف استرالي بالعظم سعر الكيلو 43.95 ريال سعودي.

هايبر بنده hyper panda

تقدم بنده تخفيضات وفيرة على الأغذية في الفترة من 28 يوليو 2021 الموافق 18 ذي الحجة 1442 هجرية ولمدة أسبوع، وتشمل التخفيضات جميع أنواع الصلصات الحارة والباردة وملح الطعام، وغيرها من منتجات الغذاء المعلّبة والجاهزة مثل:

صلصة خضراء ثباسكو 60 مل للحبة بسعر 7.95 ريال سعودي بدل من 10.95 ريال سعودي.

كاتشب الطماطم فرشلى 397 جرام 2 حبة بسعر 10.95 ريال سعودي بدلا من 16.50 ريال سعودي.

ذرة حلوة كاملة حدائق أورنت 340 جرام 3 حبات بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 14.85 ريال سعودي.

ملح الطعام فرشلى 737 جرام 2 حبة بسعر 5.95 ريال سعودي بدلا من 9 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم panda

إذا كنت من محبي تزيين الحلويات الشرقية والغربية، وتعشق الشعور بلذة الزخرفة بإستخدام الكريمة المخفوقة والفواكه الشهية، إليك مجموعة من عروض المنتجات الخاصة بتزيين الكيك والحلويات بمختلف أنواعها، واحصل على وقت رائع بإستخدام منتجات عالية الجودة وذهية المذاق، وفيما يلي أقوى الخصومات:

فراولة حشوة تورتة فرشنى 595 جرام للحبة بسعر 10.95 ريال سعودي بدلا من 16.50 ريال سعودي.

توت أزرق حشو تورته فرشنى 595 جرام بسعر للحبة ح13.95 ريال سعودي.

زينة قوس قزح فرشلى 397 جرام للحبة بسعر 17.95 ريال سعودي بدلا من 23.95 ريال سعودي.

حشوة تورتة الكرز حدائق أوربت 595 جرام للحبة بسعر 13.95 ريال سعودي بدلا من 20.25 ريال سعودي.

تخفيضات السعودية اليوم

عروض أسبوعية مميزة تقدمها بنده على كثير من الأغذية والأطعمة المختلفة والمتنوعة، تابعوا معنا تخفيضات بنده واستمتعوا بالتسوق أون لاين؛ لتحصل على مقاضيك الشهرية بسعر أقل، واليكم بعض العروض الغذائية الموجودة في نشرة العروض الاسبوعية