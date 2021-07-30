تراند الفن: نجوم الأوبرا يتألقون بأغاني ديزني.. ومريم طاحون تخطف الأنظار بحفل “الجمهورية”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 06:09 صباحاً - كتبت- منى الموجي:

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مساء الخميس 29 يوليو، المشاركة الأولى للفنانة الشابة مريم طاحون أصغر مغنية مصرية في أوبرا فيينا، مع فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، والذي أقيم على مسرح الجمهورية بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

أكدت إيناس اهتمام الدولة بـ النابغين من أبناء الوطن المقيمين بالخارج باعتبارهم سفراء لقوى مصر الناعمة، وقالت إن مشاركة المغنية الشابة مريم طاحون مع نجوم فرقة أوبرا القاهرة يعد تشجيعا لها على الاستمرار في السعي للتميز، وأثنت على أدائها وحثتها على بذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح وإثبات الذات، وأشادت بالمستوى الراقي لعروض الفرقة التي باتت تتمتع بمستوى يضاهي الفرق العالمية المتخصصة .

كما وجهت الدكتورة إيمان مصطفى الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها ومساندتها المستمرة للفنون الجادة في مصر، وقالت إن فن الغناء الأوبرالي يعد من أكثر الفنون الرفيعة ثراء حيث يمزج الموسيقى والغناء الفردي والجماعي والرقص والحركة المسرحية الدرامية.

وخلال الحفل خطفت مريم طاحون الأنظار، كما تألق نجوم فرقة أوبرا القاهرة في تقديم مختارات من أشهر أغاني ديزني والمسرحيات الغنائية العالمية، بمشاركة أوركسترا الوتريات بقيادة المايسترو محمد وهيدي، عازف البيانو جريج مارتن، وصاحبها تابلوهات استعراضية راقصة تصميم كريمة بدير ومن إخراج الدكتور عبدالله سعد، منها: شبح الأوبرا، الطرق، بإمكاني الرقص طوال الليل، خذني إلى القمر، تاريخ الحب، النجوم، عالم جديد كليا، لا أستطيع أن أحبها من فيلم الجميلة والوحش.

وقام بأداء الأغاني: إيمان مصطفى، رضا الوكيل، منى رفلة، وليد كريم، چولي فيظي، مصطفى محمد، جيهان فايد، عماد عادل، جاكلين رفيق، عمرو مدحت، داليا فاروق، إلهامي أمين، إنجي محسن، عزت غانم، أسامة علي، نورستا المرغني، إبراهيم ناجي، ليلى إبراهيم، تامر توفيق، سلمى الجبالي، أسامة جمال، نسرين رشدي .