تراند الفن: أحمد جمال يكشف عن موقف غريب جمعه بـ تامر حسني بزفاف هاجر أحمد

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 06:09 صباحاً - كتب- عبدالفتاح العجمي: كشف المطرب أحمد جمال عن موقف جمعه بالمطرب تامر حسني خلال حفل زفاف الفنانة هاجر أحمد قبل يومين. أحمد نشر مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على إنستجرام، وظهر تامر حسني وهو يتحدث معه خلال الحفل. وكتب جمال: “تامر حسني قبل ما نغني.. قالي: نقول حاجة ليا ولا ليك، رديت: ليك طبعا” واستكمل: “بيسألني الأول قبل ما نبتدي، مع أن الطبيعي إني أغني حاجة من أغانيه، الأصول بتقول كده، هو في أخلاق كده!”، وأوضح: “نجم كبير بأخلاقه وجدعنته”. واختتم: “ربنا يزيدك ويكرمك يا محترم”. وشارك النجمان في إحياء حفل زفاف الفنانة هاجر أحمد على رجل أعمال، وشهد الحفل، حضور عدد من أصدقائها المقربين، كما حضر الفنان سامو زين.



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