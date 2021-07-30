تراند الفن: هاني شاكر يقابل جمهور بالأوبرا الأحد.. تعرف على برنامج الحفل

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 04:10 صباحاً - كتبت- منى الموجي:

يحيي الفنان هاني شاكر، في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 1 أغسطس، الحفل الغنائي المؤجل، بسبب تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا، وذلك على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

يُقام الحفل بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، ومشاركة مطربا الأوبرا ياسر سليمان وإيمان عبدالغني.

يتضمن البرنامج فاصلين يشدو خلال الثاني هاني شاكر بنخبة مختارة من أجمل أعماله الخاصة، التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد إلى جانب مجموعة من أغاني الطرب العربي، منها: بلدي، بقالي كتير، كل ليلة، لو رحت بعيد، ضحك ولعب وجد وحب، معاك، ياريتني، أنا قلبي ليك، سألتك، خايف مرة أحب، وعد مني، بعد حبك، بحبك أنا، جواب، قل لي عمل لك إيه، لسه بتسألي، أحلف بسماها إلى جانب أحدث أعماله “لو سمحتوا”.

أما الفاصل الأول يتغنى خلاله ياسر سليمان بـ”قدك المياس ويا ليلة ما جاني الغالي”، وتؤدي إيمان عبدالغني “قلبي دليلي، بيت العز، نسم علينا الهوا، وأنا بعشقك” .