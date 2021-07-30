تراند الفن: النائب العام في اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر: صورة مستحدثة من الرق والعبودية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 04:10 صباحاً - كتب – طارق سمير:

ألقى النائب العام المستشار حماده الصاوي، كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر تضمنت أن جريمة الإتجار بالبشر ظاهرة إجرامية تهدد الإنسانية، وصورة مستحدثة من الرِّق والعبودية.

وقال النائب العام، وفق بيان للنيابة العامة، الجمعة، إن جريمة الإتجار بالبشر تمثل تعديًا صارخًا على حقوق الانسان وامتهانًا لكرامته، وتكمن خطورتها في اتساع انتشارها كجريمةٍ منظمةٍ عابرةٍ للأوطان، يمتد تأثيرها إلى كافة المجتمعات بل الدول، فضلًا عن تطوير مرتكبيها وسائلهم الإجرامية باستغلال التقنيات الحديثة.

وأضاف: “انطلاقًا من عناية الشرائع والتشريعات بضرورة حفظ النفس، حرصت جهات إنفاذ القانون على تطوير آليات التصدي لتلك الجريمة، وتضافرت الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة أضرارها، وتوعية المجتمعات بمختلف صورها ومخاطرها”.

وتابع: “تصدَّت الدولة المصرية ومؤسساتها بحزم لتلك الجريمة، فسنَّت التشريعات وطورت الآليات، وأبانَت للشعب خطورتها وتأثيرها فَوَعَاها، وسارت النيابة العامة على ذات الدرب بتحديث وسائلها في تحقيقات تلك الجريمة وملاحقة مرتكبيها، وأصدر القضاء المصري أحكامًا رادعةً ضدهم، كلُّ ذلك تحقيقًا للعدالة الناجزة”.

وذكر النائب العام أن اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر يعد مناسبة هامة للتأكيد على استمرار التصدِّي لتلك الجريمة على كافة المستويات، وتوحيد كلمتنا وشَحْذ إراداتنا دفاعًا عن الإنسانية.