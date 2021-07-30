تراند الفن: يوسف رمضان يخسر في نصف نهائي سباحة 100 فراشة بطوكيو

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 04:10 صباحاً - أدمن 5 دقائق مضت رياضة عربية وعالمية 6 زيارة
القاهرة – مصراوي:
خسر السباح المصري يوسف رمضان سباق 100 متر فراشة في دورة الألعاب الأوليمبية المقامة حالياً في طوكيو.
يوسف رمضان حقق مفاجأة بالصعود إلى نصف النهائي ضمن أفضل 16 سباح، لكنه احتل المركز الأخير في نصف النهائي الأول.
يوسف رمضان حقق رقم 52.27 ثانية في سباق نصف النهائي، وهو أقل من الرقم الذي تأهل به إلى نصف النهائي.
واحتل يحتل المركز الأخير في ترتيب الـ16 المتسابقين في نصف النهائي، ليفقد فرصة المنافسة على ميدالية.
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