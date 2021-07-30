تراند الفن: ​​رئيس “محلية البرلمان”: العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قائمة على التعاون

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 03:09 صباحاً - كتب- نشأت علي:

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قائمة على التعاون بما يحقق الصالح العام.

وأكد خلال لقاء وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مع محافظ الدقهلية بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن الزيارات الميدانية للجنة تستهدف إلقاء الضوء على ما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية وقومية، وما تنجزه المحافظة في إطار حل المشكلات، وفي الوقت ذاته يتم رصد المشكلات والسعي لحلها، بالتنسيق بين كل الجهات المعنية.

وأوضح أن اللجنة تتفقد المشروعات وتتعرف علي ما يتم تنفيذه وتضع ملاحظاتها وبعد انتهاء الزيارة يتم إعداد تقرير شامل عنها يتضمن توصيات، ويتم عرضه على المجلس، على أن تنفذ الجهات المعنية هذه التوصيات.

ولفت النائب إلى أن منظومة النظافة والقمامة وإدارة المخلفات تشهد اهتمامًا كبيرًا من الدولة في الفترة الأخيرة، واهتمام وتوجيهات ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية.

وأوضح محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الزيارات الميدانية تستهدف الوقوف علي حجم ما يتم تنفيذه علي أرض الواقع من أعمال، مشيرًا إلى أن لجنة الإدارة المحلية تزور المحافظات وتتعرف على الإيجابيات والسلبيات، وتضع ملاحطاتها وتوصياتها.

ووجّه النائب خالد الحداد، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، الشكر للجنة الإدارة المحلية، لحرصها على زيارة المحافظة، مؤكدًا أن الدقهلية تشهد جهودًا كبيرة لحل المشكلات، فضلًا عن التعاون الكبير بين الأجهزة التتفيذية والنواب.

وقال الحداد: “المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى، من أهم المبادرات التنموية، وستقضي علي المشكلات في الريف المصري، وستوفر حياة كريمة وظروف معيشية لائقة ومناسبة، داعيا إلي ضرورة إدراج مراكز وقري أخري في الدقهلية ضمن المبادرة”.

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