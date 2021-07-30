تراند الفن: قبل الشراء .. تعرف على الفرق بين «المودم» و«الراوتر» و«السويتش» للإنترنت

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 03:09 صباحاً - يحتار البعض أثناء الرغبة في شراء أجهزة المودم الخاص بالإنترنت أو الراوتر بسبب تعدد الأنواع والاستخدامات في الأسواق.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، الفرق بين المودم والراوتر والسويتش.

وقال الحمادي: إذا نزلت السوق تشتري مودم إنترنت ستجد العديد من الأسماء، هذه معانيها:

Modem: يوفر الإنترنت من شركة الاتصالات

Router: يوزع الإنترنت على الأجهزة ويربطها بالشبكة

Extender: يزيد تغطية شبكة الوايرلس بالمكان

Switch: ربط الأجهزة بشبكة واحدة

وتابع الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي: “غالباً كل مودم راوتر ولكن ليس كل راوتر مودم”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.