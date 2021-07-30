تراند الفن: النشرة الفنية| محمد رمضان يتعاون مع ميشيل موروني و”حالة اكتئاب” تعيد رامي صبري للغناء

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏ساعة واحدة مضت أخبار الفن والفنانين 12 زيارة

إعداد- منى الموجي: شهد يوم الخميس 29 يوليو، نشر عدد من الأخبار والموضوعات الفنية المتنوعة على موقع “مصراوي”، أبرزها: إعلان محمد رمضان تعاونه مع الإيطالي ميشيل موروني بطل “365 يوما”، أبرز المعلومات عن النجم الإيطالي الشهير، رامي صبري يعلن عودته للغناء بـ”حالة اكتئاب” بعد وفاة شقيقه “كريم”، وإحياء ذكرى رحيل “ملك الترسو” الفنان فريد شوقي، وغيرها من الموضوعات التي نستعرض أبرزها في الصفحات التالية..

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