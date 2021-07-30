تراند الفن: لقاء الخميسي بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ساعتين مضت أخبار الفن والفنانين 10 زيارة
كتبت- منال الجيوشي:
خضعت الفنانة لقاء الخميسي، لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
وظهرت “لقاء” في الصور بإطلالة جريئة وأنيقة، مرتدية “جيب” قصير، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها، فيما علقت على الصور: “آمن بنفسك”.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي، مسلسل “ضد الكسر” الذي عرض في دراما رمضان الماضي.
والمسلسل بطولة نيللي كريم، محمد فراج، تارا عماد، حمزة العيلي، نور إيهاب، نهير أمين، ومن تأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.