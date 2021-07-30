تراند الفن: بالفيديو| خالد الجندي: العمل والإنتاج والنظافة من أركان الإسلام

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏ساعة واحدة مضت الدين والحياة 11 زيارة

كتب- محمد قادوس: قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن أركان الإسلام ليست خمسا فقط، وإنما توجد أركان أخرى منها الإنتاج والنظافة واحترام الجار والعمل. وأضاف “الجندي”، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع عبر قناة “dmc”، امسخ الخميس: (النبى صلى الله عليه وسلم، قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان)، ومن هنا قول حديث النبي ليس للحصر، وإنما للذكر فقط”.

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