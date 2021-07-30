تراند الفن: محمد أنور يعتذر لهاني شاكر على أغنيته الجديدة “انتوا كده كلكوا”

كتبت – سحر عزام:

قال الفنان محمد أنور، إن النجوم الذين ظهروا في أغنيته الجديدة “انتوا كده كلكوا” مع الفنانة يسرا الجندي لم يتقاضوا أجرا عن الغناء معه.

وقدم أنور، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر” الخميس، اعتذاره للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية قائلا :”نعتذر مبدئيا للأستاذ هاني شاكر، بنحبك جدا ومش قصدنا أي حاجة، ما قدمناه اسكتش، مش راب ولا مهرجان ولا أغنية، ولا شئ نتحاسب عليه”.

ومن جانبها عبرت يسرا الجندي عن سعادتها بردود أفعال الجمهور الإيجابية إزاء أغنية “انتوا كدا كلكوا”، لافتة إلى حبها لتقديم مواقف ودراما في أغانيها.