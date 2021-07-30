نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أماكن ترفيهية للأطفال في جدة تعرف على أحلاها وأكثرها متعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أماكن ترفيهية للأطفال في جدة، هذا ما يبحث عنه الكثير من العائلات في جدة والمناطق المحيطة بها، وذلك لأن الأوقات الجميلة والذكريات السعيدة التي تعمر طويلاً في الذاكرة الأسرية والعائلية لا تتحقق إلا في أماكن لا تنسى، لكن في كثير من الأحيان قد يكون البحث عن أماكن ترفيهية للأطفال مرهق للغاية ومحير بدرجة كبيرة، خاصة وأن العديد من أماكن التسوق والترفيه لا توفر غالباً مساحة ترفيهية خاصة بالأطفال، ولهذا السبب اختار لكم موقع “ثقفني” عدداً من أفضل الأماكن الترفيهية في جدة، والتي يمكن الذهاب إليها في أيام العطلات المدرسية للأطفال، وهي بطبيعة الحال تصلح لمرحلة الشباب وباقي المراحل العمرية.

أماكن ترفيهية للأطفال في جدة

في السطور القادمة سوف ننتقل بك عزيزي القارئ لأروع الأماكن في جدة للترفيه وخاصة للأطفال، فتابع معنا.

1- جزيرة الشراع

تطل الجزيرة على ساحل البحر الأحمر، وفيها عدد كبير من الألعاب المائية والمسابح المعدة خصيصاً للأطفال. والتي يعشقها الأطفال مع العديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية المناسبة لسن الطفولة.

وتعود تسمية “شراع جدة”، إلى الشكل الهندسي للجزيرة والذي تم تصميمه بطريقة فنية رائعة على شكل أشرعة بيضاء متداخلة في بعضها. وفي جهة واحدة أيضا.

كما تضم أيضا الجزيرة مسبح مجهز للكبار بأعماق مختلفة ومعقم، بالإضافة إلى صالة للتزلج على الجليد وأخرى للعروض الترفيهية المتنوعة، كما تتصل الجزيرة من ناحية منتزهها بجزيرة في البحر صغيرة عن طريق جسر عائم، حيث تراس مجهز لأجمل الجلسات.

2- واحة جدة للعلوم الترفيهية

هي وجهة تعليمية بأساليب ترفيهية من الطراز الأول، فهي منارة للمعرفة والعلوم، ويقصدها الزوار من كافة الأعمار. لكن تم إنشاؤها عام 2009، وهي تتكون من 6 صالات للعلوم المختلفة وهي:

صالة الهواء والطيران.

صالة العجائب المائية.

وصالة الروبوت.

صالة الرياضيات والفيزياء.

صالة علماء المستقبل.

وصالة جسم الإنسان.

وهذه الصالات مهمتها الرئيسية تقديم المعلومة العلمية في شكل رسومات تفصيلية. ومجسمات علمية لتسهيل وصول المعلومة للفئات العمرية الصغيرة. وتقع الواحة في جنوب جدة، ساوث مول بحي الحجر.

3- فقيه أكواريوم من الأماكن الترفيهية المتميزة للأطفال في جدة

ويقع هذا المكان في محيط بحيرة النورس الواقع في كورنيش جدة، وهو أيضا مكان تعليمي ترفيهي، لكن مع عجائب أعماق البحار والمحيطات وما تحويه من كائنات غريبة وعجيبة من أسماك القرش، وفرس البحر والسلاحف البحرية الحمراء، وأكثر من 200 نوع آخر من الأحياء المائية.

ولأن الصور التذكارية تحلو مع تجربة المغامرة، فبالطبع لن يجد الأطفال فرصة أفضل من التقاط أروع الصور التذكارية أثناء السباحة مع الدلافين.

4- كورنيش جدة

وهنا تتعدد الأماكن الترفيهية والشواطئ الرملية الذهبية، والمشاهد الخلابة الساحرة، والطبيعة التي لا يشعر معها المغترب بالملل أو الضجر. حيث المساحات الممتدة للنزهة العائلية ولعب الأطفال في الحدائق والممرات الرائعة للمشي. هذا كله بالإضافة لطول الكورنيش 4.2 كم، والذي يتم فيه استئجار الدراجات للكبار والصغار وأخذ جولة ممتعة.

5- أكوا بارك

يعتبر أكوا بارك من الأماكن الراقية والمثالية في ذات الوقت، وذلك بسبب احتوائه على ملاهي مائية للكبار والصغار، بحيث يستمتع جميع أفراد العائلة، وجدير بالذكر أن هذا المكان يتوافد إليه الزوار في كل أوقات العام، فضلاً عن أوقات العطلات. ويقع هذا المنتزه شمال جدة باتجاه المدينة المنورة.