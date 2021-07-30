تراند الفن: بالفيديو| خالد الجندي: كل من يفسرون الأحلام يعتمدون على الفهلوة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أدمن ‏47 دقيقة مضت الدين والحياة 12 زيارة

كتب-محمد قادوس: قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن من يعملون بتفسير الأحلام يعتمدون على الفهلوة، والأمر كله ليس له علاقة بعلم أو خلافه، لافتا إلى ضرورة تعلم قصص القرآن، فسيدنا يوسف لم يصل إلى مرتبة عزيز مصر، لكونه مفسر الأحلام، ولكن لإصلاحه فى الأرض. وأضاف “الجندي”، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع عبر قناة “dmc”، اليوم الخميس: “الأنبياء فقط من كان عندهم وحى، يبلغهم بتفسير الأحلام، ولا يوجد مفسر للأحلام لديه علم، فأكبر واحد فيهم يعتمد على الفهلوة، ولا يوجد علم”.

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