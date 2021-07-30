تراند الفن: ​​في ثاني حلقاته من الأراضي الفلسطينية.. “بيت للكل” يستضيف رئيس الوزراء الفلسطيني

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 01:10 صباحاً - كتب- مينا غالي:

يستضيف غدًا الجمعة برنامج “بيت للكل” رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد أشتية، في حديث حول الدور العربي والمصري في دعم الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني.

وتعتبر حلقة “بيت للكل” التي تذاع غدًا ثاني حلقة يتم تسجيلها في فلسطين منذ انطلاقة البرنامج، وتم تصويرها في متحف الشاعر العربي الكبير الراحل محمود درويش بمدينة رام الله.

كما تستضيف الحلقة في الجزء الثاني الأديب الحيفاوي محمد علي طه فيما حملت الحلقة عنوانًا رمزيًا وهو فلسطين في الوعي والوجدان العربي وتحت هذا السقف أفاض ضيفًا الحلقة بالكثير، ما يعتمل الذاكرة والعاطفة والوجدان العربي وكيف تحتفظ فلسطين بذاكرة حية مليئة بالخواطر والثناء والوفاء والعرفان للجيش المصري، والأردني والعراقي مقابل دفاعهم عن ثرى فلسطين والمكانة التي يحتلها كل عربي ساهم في نصرة فلسطين والدفاع عن ترابها.

يذاع البرنامج في الـ11 مساء بتوقيت القاهره على القنوات الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل للأخبار، كما يذاع عبر القنوات الرئيسية بالدول المشاركة في نفس التوقيت بالأردن والعراق وفلسطين، ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي.