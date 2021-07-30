تراند الفن: شيماء سيف تمازح محمد أنور: “هعمل كليب أطلع فيه راقصة باليه وأنت بتعزف”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أدمن ‏17 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 10 زيارة

كتبت – سحر عزام: أعربت الفنانة شيماء سيف عن سعادتها بمشاركتها في أغنية “انتوا كده كلكوا” للفنان محمد أنور وفرحتها بردود أفعال الجمهور إزاء الأغنية. وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر” الخميس :”الأغنية من كتر ما هي حلوة، علقت معايا في لحظتها وقولتله مبروك يا أنور، الأغنية هتكسر الدنيا، وأنا دلوقتي في دبي والناس بيطلبوا مني أغني الأغنية”. ومازحت شيماء شيف محمد أنور قائلة :”هعمل كليب واطلع فيه راقصة باليه وأنور يعزف، وإحنا كده كده ممثلين والنقابة بتاعتنا بتخلينا نغني عادي”.

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