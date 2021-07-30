تراند الفن: محمد ثروت يمازح محمد أنور: “أنا منتظر أول شريط واعمل شيفت كارير”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أدمن ‏3 دقائق مضت أخبار الفن والفنانين 6 زيارة

كتبت – سحر عزام: عبر الفنان محمد ثروت، عن سعادته بالمشاركة في أول أغاني الفنان محمد أنور “انتوا كده كلكوا”، قائلا :”مكسر الدنيا يا أنور وانبسطنا بالأغنية وموضوعها شيق”. وأضاف ثروت، ضاحكا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر” الخميس، أن الأغنية قدمت موضوع يؤرق الشباب خلال هذه المرحلة من الجنسين بشكل مرح، لافتًا إلى أن صدى الجمهور حول الأغنية كان جيدا. ومازح محمد ثروت محمد أنور قائلا :”اعمل شيفت كارير وكفاية تمثيل وغني بقه، وأنا منتظر أول شريط، وأنا هلحن أغنية في الشريط، ونعمل كلنا شيفت كارير”.

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