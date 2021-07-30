تراند الفن: عرض حياته والآخرين للخطر.. ضبط سائق يقود بسرعة جنونية في الطائف (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط قائد مركبة تباهى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقيادة مركبته بسرعة جنونية في محافظة الطائف، معرضاً حياته حياة الآخرين للخطر.

وتابع المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، أن مرور محافظة الطائف تمكن من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته بسرعة عالية، وبدون لوحات للمركبة، واستخدام الجوال أثناء القيادة، معرضاً حياة الآخرين للخطر.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم إحالة قائد المركبة المتهور للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية، وكذلك التركيز في القيادة وعدم الانشغال بالجوال.

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