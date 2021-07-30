تراند الفن: السبت.. الزمالك يواجه المجد السكندري وديًا

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 01:10 صباحاً - كتب ـ رامي بشاي:
استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على خوض مباراة ودية يوم غد السبت، أمام فريق المجد السكندري، خلال معسكر الفريق الحالي بالإسكندرية استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وكان الفريق قد خاض مباراتين وديتين خلال الفترة الماضية الأولى أمام منتخب القسم الثاني، والتي أقيمت يوم الإثنين الماضي وفاز فيها الزمالك بسباعية نظيفة، والثانية أمام فريق أبها السعودي مساء الخميس، وفاز بها الفريق أيضا بهدفين مقابل هدف.
ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباريات الودية في تجهيز جميع اللاعبين استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري خلال شهر أغسطس المقبل.
يذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 61 نقطة بعد خوضه 27 مباراة بفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف الذي خاض 26 مباراة فقط.
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