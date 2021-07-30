تراند الفن: محمد أنور: “بتلكك عشان أغني من من أيام مسرح مصر”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أدمن ‏46 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 12 زيارة

كتبت – سحر عزام: قال الفنان محمد أنور، إن حلمه عندما بدأ التمثيل كان منافسة الفنان أحمد عز والفنان كريم عبد العزيز والفنان أمير كرارة. وأضاف أنور، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر” اليوم الخميس :”أنا مش مطرب ولا مؤدي ولكن ما أقدمه شكل اسكتش، وأنا من أيام مسرح مصر وأنا بتلكك أغني، والناس بتتجاوب مع الأغاني، لذلك فكرت في تقديم أغنية ولكن قريبة لي كممثل”. وأشار إلى تقديم العديد من نجوم الكوميديا أغاني كالفنان الراحل فؤاد المهندس والفنان الراحل سمير غانم والفنان الراحل الضيف أحمد، لافتًا إلى اختياره يسرا الجندي لتقديم أول أغانيه “انتوا كلكوا كده” جاءت لتقديمها أغاني من قبل قائمة على المواقف والدراما.

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