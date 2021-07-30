تراند الفن: بدءاً من هذا الموعد.. المملكة تستأنف استقبال السياح وترفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أعلنت وزارة السياحة، مساء أمس الخميس، استئناف استقبال السياح ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية بدءاً من أول أغسطس المقبل.

وقالت السياحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “المملكة تعلن استئناف استقبال السياح ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية بدءًا من 1 أغسطس، مع الحفاظ على أولوياتها في سلامة وصحة السياح والمواطنين والمقيمين، بالالتزام بإجراءات واضحة وميسرة لكل من يتطلعون إلى زيارة بلادنا.

وأضافت وزارة السياحة، أنه يمكن تسجيل البيانات المطلوبة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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