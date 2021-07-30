تراند الفن: دعاء صلاح تحتفل بزفافها .. شاهد

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أدمن ‏ساعة واحدة مضت أخبار الفن والفنانين 17 زيارة

كتب- هاني صابر: احتفلت المذيعة دعاء صلاح مقدمة برنامج دودي شو، على قناة النهار، بزفافها في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الحفل عدد قليل من نجوم الفن والإعلام وأصدقاء العروس ومن بينهم الفنانة إيناس عز الدين. واقتصر الحفل على المقربين من العروسين وأسرتيهما، إذ لم تعلن دعاء عن تفاصيل أو موعد الزفاف، قبل إقامته. واشتهرت دعاء صلاح بتقديم برامج عن الموضة والجمال واستضافة نجوم الفن.

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