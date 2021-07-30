تراند الفن: الجيزة تعلن بعض المحلات الفارغة لفتح مشروعات تجارية خاصة (تفاصيل)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 12:09 صباحاً - كتب- يوسف عفيفي: أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن وجود بعض المحلات الفارغة بالأسواق التابعة للجهاز تصلح لإقامة مشروعات تجارية والبعض منها يصلح لإقامة ورش في الأماكن التالية: – سوق ربيع الجيزي. – مجمع ورش المنيب. – سوق النادي السويسري بالكويت كات. – سور أعلى نفق إمبابة يسار النفق. وناشدت المحافظة، الراغبين بالحضور إلى مقر الجهاز في 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي، الطابق الثاني، علما بأن العمل مستمر يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.