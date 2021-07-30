تراند الفن: هزة أرضية تضرب منطقة فض الاشتباك بين أرمينيا وأذربيجان

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏45 دقيقة مضت عرب وعالم 15 زيارة

يريفان – (أ ش أ): أعلنت وزارة الطوارئ الأرمينية، اليوم الخميس أن هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، ضربت منطقة جيغاركونيك شرقي البلاد. وأفادت الوزارة – وفقا لما أورته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية – بأن “مركز الهزة الأرضية كان على بعد 3 كيلومترات شمال شرق قرية شورزا بمنطقة غيغاركونيك”. وأضافت: “شعر السكان بهزة بقوة 3 درجات على مقياس ريختر في مدن سيفان وجافار وشامبراك وقرية شوهكات ومنطقة غيغاركونيك، أما في مدينة آبوفيان بمنطقة كوتايك وقرية ايجدزور بمنطقة تافوش 2، فبلغت قوة الهزة درجتين، فيما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار”. وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية – في وقت سابق – أن مناوشات متقطعة تدور في شمال شرق الحدود الأرمنية الأذربيجانية في منطقة غيغاركونيك قرب بلدتي سوتك فيرين، وشورزا حيث سقط 3 قتلى و5 جرحى.

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