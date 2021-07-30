تراند الفن: بالصور| نادر صلاح الدين يزور أبطال “معالي ماما” في كواليس التصوير

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 12:09 صباحاً - القاهرة- مصراوي:

زار المؤلف نادر صلاح الدين، مؤلف فيلم “معالي ماما” فريق عمل الفيلم بعد استئناف التصوير عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى وتواجد برفقتهم طوال اليوم.

وتواجد نادر صلاح الدين، مع المخرج أحمد نور والفنانة بشرى والفنان محمود الليثي والفنانة نور إيهاب والطفل ياسين أمير وسولي.

وأكد نادر، أنه سعيد بكتابة هذا العمل مشيرا أنه عمل اجتماعي به الكثير من حياة الآخرين وأنه متفائل بفريق عمل الفيلم وطاقتهم داخل اللوكيشن.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.

فيلم “معالي ماما” بطولة بشرى ومحمود الليثي، وشيماء سيف، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، وشريف باهر، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة الفنانة أنغام، وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف، ومسئول إعلامي يارا أحمد.