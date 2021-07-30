تراند الفن: بالفيديو| رمضان عبدالمعز: لو علاقتك بزوجتك ليس جيدة شوف افتريت على مين

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏15 دقيقة مضت الدين والحياة 12 زيارة

كتب- محمد قادوس: قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن كثيرا من الناس يلجأ الى المشايخ يشكون لهم من مشاكل زوجاتهم، ونحن نقول لهم فتشوا عما تفعلونه، مع الناس. وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الخميس: “لما حد بيجى يقول لى مراتى قايد لها العشرة شمع، وقالبة عليه، ومش عارف أعمل معاها إيه، بقوله شوف افتريت على مين، عشان كده هى بتعامل معاك كدة”.

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