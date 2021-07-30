تراند الفن: “المؤتمر” يشارك في الأجندة الوطنية لمواجهة أثار التغير المناخي

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 49 دقيقة مضت أخبار مصر 16 زيارة
(مصراوي):
شارك حزب المؤتمر، في جلسات ورشة عمل لمواجهة الآثار المترتبة عن قضايا التغير المناخي التي نظمها مجلس الشباب المصري بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ناومان الألمانية وتم إطلاق برنامج (شركاء في المناخ).
وأوضح الحزب في بيان له، اليوم الخميس، أن البرنامج يهدف إلى مستقبل أكثر استدامة عن طريق وضع اجندة وطنية مشتركة بين الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره السلبية، يأتي ذلك في إطار المسئولية المشتركة للمجتمع المدني مع الحكومة في مواجهة اثار التغيرات المناخية.
وتضمنت المشاركة عدد من نواب برلمانيين وقيادات حزبية من الأحزاب الممثلة برلمانيًا وقيادات لمنظمات المجتمع المدني العاملة بقطاع البيئة، حيث يأتي البرنامج كفرصة لتعزيز الوعي المجتمعي حول قضايا التغير المناخي لوضع أجندة وطنية لمواجهة الآثار المترتبة عن قضايا التغير المناخي.
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