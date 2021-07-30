تراند الفن: “جنازة مهيبة”.. تشيع جثمان قتيل المرج (فيديو وصور)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 12:09 صباحاً - كتب – رمضان يونس: شيع المئات من أهالي منطقة المرج القديمة، التابعة لمحافظة القاهرة، مساء اليوم الخميس، جثمان “حسين السميطي”، الذي سقط قتيلاً ضحية مشاجرة المرج. وتم تشييع الجُثمان من مسجد البقلي بالمرج الشرقية وقُتل “السميطي” غدرًا بالرصاص وسط أهله إثر قيامه بفضّ مشاجرة حدثت بين أحد الأشخاص مع عائلة صعيدية. وصرحت نيابة المرج الجزئية بدفن الجثمان عقب انتهاء تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة. كما كلفت النيابة العامة بسرعة تحريات رجال المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة الكائنة بسور مترو الأنفاق للوقوف على ملابسات الحادث. اقرأ أيضا: “ضربة شومة”.. تفاصيل جديدة في مشاجرة المرج

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