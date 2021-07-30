تراند الفن: بايدن يدعو حكام الولايات إلى تقديم حافز تلقي لقاح كوفيد-19 بقيمة 100 دولار

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 12:09 صباحاً - واشنطن – (أ ش أ):

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، حكام الولايات والحكومات المحلية إلى استخدام الأموال من خطة الإنقاذ الأمريكية البالغة 1.9 تريليون دولار لتقديم حافز 100 دولار للأفراد من أجل تحفيز التطعيمات ضد فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في إعلان بعد ظهر الخميس نشر على موقعها الالكتروني إنه سيتم تقديم الحافز للأمريكيين الذين تم تطعيمهم حديثًا لتوفير “حافز إضافي لزيادة معدلات التطعيم وحماية المجتمعات وإنقاذ الأرواح”.

وقالت وزارة الخزانة على استعداد لتقديم المساعدة الفنية لحكام الولايات والحكومات المحلية حتى يتمكنوا من استخدام الأموال بشكل فعال لدعم زيادة التطعيم في مجتمعاتهم.

وتضمن قانون الإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، والذي وقع عليه بايدن في مارس، تمويلًا بقيمة 350 مليار دولار لمساعدة حكومات الولايات والأقاليم والحكومات المحلية في مكافحة آثار جائحة فيروس كورونا.

وأعلن عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، أمس الأربعاء، أن سكان المدينة الذين سيتلقون أول جرعة لقاح كوفيد-19، سيحصلون على حافز 100 دولار ابتداءً من يوم الجمعة المقبل.

وقال دي بلاسيو في تصريحات أوردتها صحيفة “ذا هيل” الأمريكية إن 100 دولار ستحدث “تأثيرًا كبيرًا، لا سيما في عالم يتم فيه تحديد المزيد والمزيد من الأشياء من خلال ما إذا كنت قد تلقيت التطعيم أم لا”.

وتابع: “أردنا زيادة قوة ذلك بالقول إننا سنمنحك حافزًا شخصيًا إضافيًا ومباشرًا لإنجاز ذلك الآن”.

ومن جانبها، قالت راشيل لوب، رئيسة المجلس الاقتصادي لمدينة نيويورك، إن المقيمين وموظفي المدينة سيحصلون على بطاقة خصم مسبقة الدفع بقيمة 100 دولار.