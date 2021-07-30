تراند الفن: البابا تواضروس يجتمع بأعضاء هيئة الأوقاف القبطية

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 30 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 59 دقيقة مضت عرب وعالم 18 زيارة
كتب- مينا غالي:
عقد البابا تواضروس الثاني اليوم الخميس اجتماعًا في المقر البابوي بالقاهرة، مع أعضاء هيئة الأوقاف القبطية.
وناقش البابا خلال اللقاء سبل ضبط إدارة الأوقاف التابعة للهيئة وكيفية استرداد بعض الأوقاف.
وكان قد ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء أمس من المقر البابوي بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبي.
وواصل قداسته سلسلة “رسالة فرح” من خلال رسالة فيلبي التي تتميز بروح الفرح، والتي بدأها يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر يونيو الماضي، بالتزامن مع بدء صوم الآباء الرسل، حيث قدم قداسته اليوم الحلقة السادسة من السلسلة.
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