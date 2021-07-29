تراند الفن: لحظة بلحظة.. الأهلي 1 – 0 أسوان.. الدوري المصري

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 09:09 مساءً - القاهرة ـ مصراوي:

زوار “مصراوي” الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي ونظيره أسوان ضمن منافسات الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة من 25 مباراة، فيما يحتل أسوان المركز الـ16 بـ25 نقطة.

وجاء تشكيل أسوان للمباراة كالتالي: عمر رضوان، محمود شبانة، عبدالعزيز موسى، عمر الحلواني، أشرف مجدي، أحمد الألفي، محمد العشري، محمد خالد، إيمانويل إيجيبتور، أحمد صغيري، وسولمون منساه.

وجاءت دكة بدلاء أسوان للمباراة كالتالي: “طلعت الجبلاوي، محمد خليفة، أحمد عبدالظاهر، السيد فريد، هيثم الفيل، محمد جمال “تريكة”، محمد أسامة، عمرو ناصر، وأحمد بلية”.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وعلي معلول.

الوسط: عمرو السولية، وأليو ديانج.

وسط الهجوم: حسين الشحات، ومحمد مجدي أفشة، ومحمود عبدالمنعم كهربا.

الهجوم: محمد شريف.

وعلى مقاعد البدلاء: “محمود وحيد، محمود متولي، حمدي فتحي، مروان محسن، بدر بانون، سعد سمير، والتر بواليا، جونيور أجايي، ومصطفى شوبير”.

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الأول فور بدايته:

بداية سريعة للاعبي الأهلي بمحاولة من محمد مجدي “أفشة”، لكن تسديدته ارتطمت بقدم لاعب أسوان لتصل سهلة في يد عمر رضوان حارس مرمى أسوان، قبل أن يسقط عمرو السولية في الدقيقة 4 بعد كرة مشتركة مع لاعب أسوان استدعت نزول الجهاز الطبي لعلاجه، قبل أن يُستأنف اللقاء في الدقيقة 6.

واصل الأهلي سيطرته على الكرة حتى الدقيقة 10 مع تسديدة حسين الشحات من داخل منطقة جزاء أسوان، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وشهدت الدقيقة 19 أول الكرات الخطرة لأسوان، بكرة مرتدة وصلت لعبدالعزيز موسى، لكن تسديدته مرت بعيدة عن مرمى الأهلي، ليواصل أسوان خطورته بعرضية حولها أشرف مجدي برأسه، لكن بعيدة عن مرمى علي لطفي في الدقيقة 21، ليرد الأهلي بهدف في الدقيقة 22 سجله لاعبه محمود كهربا، بعد كرة طولية وصلته من حسين الشحات.

وشهدت الدقائق التالية لهدف الأهلي محاولات من أسوان؛ لإدارك التعادل، بتسديدة في الدقيقة 28، مرت أعلى مرمى الأهلي، قبل أن يذود لاعبو الأهلي عن مرماهم في أكثر من عرضية لأسوان، قبل أن تتوقف المباراة في الدقيقة 30؛ لالتقاط الأنفاس وشرب المياه.

الأهلي عاد في الدقيقة 35 بهجمة قادها ديانج، الذي أرسل عرضية لحسين الشحات، الذي مرر لأفشة، لكن تسديدته ارتطمت بدفاع أسوان، قبل أن يحصل أسوان على ركلة حرة في الدقيقة 37 من على حدود منطقة جزاء الأهلي، نفذها عمرو الحلواني داخل منطقة جزاء الأهلي، ليسكنها أسوان هدفًا، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وأشهر الحكم في الدقيقة 41 البطاقة الصفراء لأيمن أشرف بعد مخالفة ضد لاعب أسوان.