تراند الفن: الزمالك يفوز على أبها السعودي بهدفين وديا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 09:09 مساءً - كتب- محرر مصراوي:
فاز الزمالك على نظيره أبها السعودي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بالملعب الفرعي لاستاد برج العرب في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف الدوري.
خاض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي: محمود عبدالرحيم “جنش”، ومحمد عبدالشافي، ومحمود علاء، ومحمد عبدالغني، وحمزة المثلوثي، وطارق حامد، ومحمود عبد العزيز، وإسلام جابر، وأحمد سيد “زيزو”، وأشرف بن شرقي، وسيف الدين الجزيري.
سجل هدف الزمالك الأول أشرف بن شرقي في الدقيقة ٣٦ بعدما تلقى كرة عرضية من حمزة المثلوثي وحولها بضربة رأس في المرمى، لينتهي الشوط بتقدم الزمالك بهدف دون رد.
ومع بداية الشوط الثاني يدفع الجهاز الفني بمحمد أبو جبل بدلا من جنش، وأيمن حفني بدلا من إسلام جابر.
وخلال أحداث الشوط الثاني أجرى الزمالك 9 تبديلات، بنزول محمد حمدي وحسام عبد المجيد وأحمد عيد وأحمد زكي ومحمد أشرف روقا ويوسف أوباما و محمود عبد الرازق شيكابالا ومروان حمدي وحميد أحداد، بدلا من محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي وطارق حامد و محمود عبد العزيز و أحمد سيد زيزو و أشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.
وفي الدقيقة 65 نجح مروان حمدي في تسجيل الهدف الثاني للزمالك من تسديدة قوية سكنت الشباك، قبل أن ينجح صالح العمري في تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول لأبها في الدقيقة 69، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين لهدف.
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