تراند الفن: يقلل الوزن.. فوائد رائعة للتين الشوكي في الصيف

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 09:09 مساءً - كتبت نور جمال

التين الشوكي فاكهة تنتمي إلى عائلة الصبار، وله مجموعة واسعة من الفوائد نذكرها لكم، وفقا لما ورد في موقع “stylecraze”.

1- التحكم في الوزن:

بدلاً من اللجوء إلى أنشطة قاسية أو أدوية أو جراحة ضارة من أجل التخلص من السمنة، يمكن أن يكون الحل البسيط لهذه المشكلة هو استهلاك الكثير من الألياف الغذائية.

وتحتوي فاكهة التين الشوكي على الألياف التي تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول وتقلل من آلام الجوع، كما أنه يساعد في التخلص من الدهون عن طريق ربطها وإخراجها من الجسم، نظرًا لأن الأمعاء لا تحصل على فرصة لامتصاص الدهون الغذائية.

2- يساعد على خفض نسبة الكوليسترول:

يمكن أن يساعد التين الشوكي أيضًا في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم، لمحتواه من الألياف (البكتين)، كما أظهرت التجارب أنه يقلل من مستويات البلازما والكوليسترول في الكبد أيضًا.

3- مصدر للمغذيات الأساسية:

المغذيات الدقيقة الأساسية الموجودة في التين الشوكي هي فيتامين C، وحمض الفوليك، وفيتامين B6، والريبوفلافين، والنياسين، والحديد، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والبوتاسيوم.

وبالتالي تناول واحدة من هذه الفاكهة بشكل منتظم يوفر لجسمك المغذيات اللازمة لمختلف العمليات الفسيولوجية والتمثيل الغذائي.

4- يحارب الخلايا السرطانية:

مركبات الفلافونويد الموجودة في التين الشوكي تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا والمعدة والبنكرياس والمبيض وعنق الرحم وسرطان الرئة، وتتمتع هذه المركبات أيضًا بالقدرة على إزالة الجذور الحرة وتحسين أنشطة الإنزيمات المؤيدة للأكسدة.

5- يمنع القرحة:

يمكن أن يسبب كل من الإجهاد البدني والعقلي تغيرات في الغشاء المخاطي المعدي المعوي ويؤدي إلى قرحة، ويحدث الالتهاب نتيجة زيادة المركبات المسببة للالتهابات التي تتلف جدار المعدة.

ويؤثر التين الشوكي تأثيرًا إيجابيًا على الغشاء المخاطي في المعدة، ويتم تسهيل هذا النشاط بشكل أساسي من خلال مركب يسمى بيتانين الموجود في هذه الفاكهة، إذ يتم تنظيم إنتاج مخاط المعدة، وهناك أيضًا انخفاض في المواد الكيميائية المسببة للالتهابات، نتيجة لذلك، تقل فرص الإصابة بالقرحة بشكل كبير عن طريق تناول التين الشوكي.

6. تنظيم سكر الدم:

تناول هذه الفاكهة يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم المرتفعة، وكذلك يحافظ على المستويات الطبيعية.

ويعتبر محتوى الألياف والبكتين الموجود في فاكهة التين الشوكي مسؤولاً عن هذا النشاط، بمجرد السيطرة على مستويات السكر في الدم، يمكن السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني بسهولة.

7- ينظف القولون:

لا يساعد المحتوى العالي من الألياف في التين الشوكي في خفض مستويات السكر في الدم والجلوكوز والكوليسترول فحسب، بل يساهم أيضًا في تنظيم الأداء العام للقولون، إذ يتم امتصاص كمية كافية من الجلوكوز، ويتخلص من الدهون غير الصحية والصفراء الزائدة من الجسم، ما يحافظ على القولون في صحة مثالية.

أيضا يساعد على تخفيف الالتهاب والإجهاد التأكسدي الذي يتعرض له القولون، إذ تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في التين الشوكي على القضاء على الجذور الحرة والمركبات المسببة للالتهابات، وبالتالي تطهير القولون وحمايته.

8- يهدئ المعدة:

في المكسيك، يشيع استخدام التين الشوكي كمكمل غذائي، يستهلك الناس التين الشوكي يوميًا لتنظيم حركات الأمعاء والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ومنع الإمساك.

فالخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة للمركبات الموجودة فيه مسؤولة أيضًا عن مساعدة صحة المعدة وتهدئتها.

9- يحمي الكبد:

غالبًا ما نستهلك المواد المسرطنة والمركبات الأخرى التي يمكن أن تلحق الضرر بالكبد دون أن ندرك الضرر.

والحل أن نتناول التين الشوكي كعصير أو على شكل مربى لمنع تلف الكبد، حيث يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل من الإجهاد التأكسدي الذي تسببه مثل هذه المركبات على الكبد.