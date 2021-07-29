تراند الفن: “الزراعة” تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي العنب في أغسطس

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 09:09 مساءً - كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر أغسطس.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولًا- أهم العمليات

1- جمع محصول الأصناف المبكرة

2- إعادة و ضع الشعب للعناقيد و خاصة الأصناف المتوسطة و المتأخرة النضج و المرباة بالطريقة الرأسية.

3- إيقاف ري الأشجار مؤقتا بالنسبة للأصناف متوسطة النضج حتى موعد الجمع.

4-إجراء عملية قصف الأفرع النامية بالنسبة للأصناف متوسطة أو متاخرة النضج بمعدل 5 سلاميات ابتداء من القمة و ذلك في المناطق الحارة لتقليل البخر من الأوراق.

5- مقاومة الحشائش إما بالعزيق أو باستخدام المبيدات المناسبة.

6- في حالة التأخر في جمع محصول الأصناف المبكرة مثل ( البناتى– الرومي الأحمر ) و الرغبة في تخزين المحصول على الأشجار ينصح باعتدال الري وإن يكون على الحامي وإزالة الأفرع الثانوية المتجهة لقلب الشجرة والرش الكيماوي بالمبيدات للوقاية من أعفان الثمار.

ثانيًا- التسميد:

ا- الأشجار التي تروى غمرًا. إضافة دفعة من التسميد الآزوتي والبوتاسس بعد جمع المحصول، وفي حالة الأراضي عالية الخصوبة والأشجار القوية والأصناف متأخرة النمو يتم تجنب إضافة أي أسمدة بعد جمع المحصول.

– في حالة الأراضي المستصلحة والفقيرة في محتواها من العناصر الغذائية يتم إضافة 100جم سلفات نشادر/ شجرة أكبر من 3 سنوات دفعة واحدة.

ب- الأشجار التي تروى بالتنقيط يضاف 150جم نترات نشادر+50 جم سلفات بوتاسيوم لكل متر مكعب من ماء الري، ويكرر ذلك مرتان أسبوعيًا حتى نهاية سبتمبر.

ثالثًا- الري:

السنة الأولى 8 ألتار/ الشجرة

السنة الثانية 18 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 30 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 36:32 لتر/ الشجرة

رابعًا- المكافحة:

1-استمرار رش أصناف العنب المتأخرة النضج ضد البياض الزغبى و الدقيقى بالمبيد الموصى به.

2- استمرار جمع القواقع باليد في حالة الإصابة بها.

3-الرش الوقائي للأعفان الثمار بــ (روفرال – سوميسلكس) رشتين بينهما 15 يومًا.

4-رش العنب المتأخر النضج ضد البياض.